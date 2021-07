Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 iulie 2021, in jurul orei 10.50, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a fost sesizat prin apelul unic de urgența 112 cu privire la faptul ca un baiat, in varsta de 3 ani, in timp ce se afla in curtea unui imobil situat pe raza localitații Harman, județul Brașov, ar fi…

- Un accident mortal s-a produs in Cluj, intre localitațile Morlaca – Hodiș, pe DN1 E60, intersecție cu Drumul comunal 126. Autoturismul era condus de un barbat de 29 de ani. In interior se aflau alți trei pasageri, o femeie de 30 de ani și doi minori de circa 6, respectiv 10 ani. Persoanele din autoturism…

- Momente ingrozitoare au avut loc in aceasta dimineața in localitatea Zapodeni, județul vaslui, dupa ce o adolescenta de 13 ani a recurs la un gest nebunesc de sinucidere. Potrivit primelor inormații, cei care și-au vazut copila cu ștreangul de gat au fost chiar parinții fetei. Parinții și-au gasit fiica…

- Tragedie intr-o localitate din Brașov. Doua fetițe au murit, iar surioara lor este in stare foarte grava. Mama lor le-a spalat pe toate pe cap cu substanța foarte toxica folosita pentru deparazitat animalele, fara sa iși dea seama ca le poate face rau. Și bunica fetițelor este in coma. Copilelor de…

- Masina s a rasturnat atat pe carosabil, cat si pe acostamentul din dreapta. Judecatoria Macin a decis condamnarea in prima instanta a unui tanar, de 22 de ani, din judetul Tulcea, la trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpa. Decizia a fost contestata la Curtea de Apel Constanta.…

- Un copil de 9 ani a fost transportat la spital, dupa ce a fost calcat cu roata unei mașini peste picior. Impactul s-a produs astazi, in jurul orei 08:30, in localitatea Suruceni din raionul Ialoveni.