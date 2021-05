Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand nu sunt imbracați in costum și la patru ace, Dan Șucu și Marian Alecu, doi dintre milionarii Capitalei, aleg sa se relaxeze intr-un mod inedit. Iata cum au fost surprinși cei doi de catre paparazzii de la Spynews, carora nu le scapa nimic.

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, finalista la Miami Open, a urcat trei pozitii fata de saptamana trecuta si ocupa locul al saselea in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni. Australianca Ashleigh Barty, castigatoarea titlului la…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul mondial, a fost nevoita sa se retraga de la turneul Miami Open din cauza unei accidentari la umarul drept, a anuntat sambata site-ul WTA. In urma forfait-ului reprezentantei tarii noastre, adversara sa din turul al treilea al competitiei din Florida,…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep, Sorana Cirstea si Irina Begu sunt admise direct pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Miami, competitie care debuteaza marti, 23 martie, si in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 3.260.190 dolari. Cotata cu sansa a treia la cucerirea…

- CSM CSU Oradea a pierdut a șasea finala din tot atatea jucate. E un blestem de care bihorenii nu pot scapa CSO Voluntari a cucerit marți seara primul trofeu din istoria clubului ilfovean. In finala Cupei Romaniei, Voluntariul a invins in finala cu 72-65 (0-16, 23-14, 27-18, 22-17) pe CSM CSU Oradea,…

- Pentru a se mentine ani la randul in Top 10 WTA, pe langa antrenamentele cu Darren Cahill, Simona Halep respecta si anumite ritualuri.Pe parcursul ultimilor ani, numarul 3 WTA a dezvaluit ce ritual urmeaza inaintea fiecarui joc, pentru a fi concentrata 100%.Halep, de cele mai multe ori, pentru a se…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul trei mondial, s-a calificat in semifinalele turneului Australian Open, dupa ce a invins-o pe taiwaneza Su-Wei Hsieh (71 WTA) cu 6-2, 6-2, marti, la Melbourne. Campioana la Melbourne in 2019, Osaka a obtinut o victorie facila, in doar 66…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial si a doua favorita, o va infrunta pe australianca Lizette Cabrera in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, care va debuta luni, la Melbourne, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri.