Băiatul acuzat de incendierea unui bloc din Constanța, condamnat definitiv. Ce pedeapsă a primit Adolescentul acuzat de producerea in decembrie 2021 a incendiului din Constanța in care au fost distruse zeci de apartamente și mașini a fost condamnat definitiv. El va fi internat intr-un centru de detenție timp de trei ani și patru luni. Adolescentul care a provocat incendiul de la un bloc din Constanta, in urma caruia 150

- Minorul acuzat de producerea in decembrie 2021 a incendiului din Constanța in care au fost distruse zeci de apartamente și mașini a fost condamnat definitiv. El va fi internat intr-un centru de detenție timp de trei ani și patru luni.

