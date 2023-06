Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel de 12 ani e disparut de 10 zile in Pitesti. Raul a plecat de acasa și nu s-a mai intors In cursul zilei de miercuri, 24 mai, politiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați cu privire la faptul ca minorul Marin Raul, de 12 ani, a plecat de la locuința bunicilor, […] Articolul…

- Poliția Municipiului Targu Jiu a fost sesizata duminica de catre un barbat din municipiul Targu Jiu, cu privire la faptul ca nepotul sau, Rusalim Eduard Ramon, de 25 de ani, a plecat vienri, in jurul orei 14.00, de la domiciliu, iar pana in prezent nu a revenit. Semnalmente: 1,60 – 1,65m, greutate 55…

- Polițiștii desfașoara verificari și cautari in vederea gasirii unui barbat din Vatra Dornei, Bogdan Daniel Badiu, de 38 ani, care la data de 28 aprilie 2023, in jurul orei 11:00 a plecat de la locuința de domiciliu fara a mai reveni. Barbatul are inalțimea de circa 1,50 m, greutatea de 65 kg, ochi caprui…

- O femeie de 50 de ani din comuna Pietroșița este de negasit de aproape o saptamana! Anghel Constanța a disparut de casa, joi, 23 martie, iar de atunci familia nu mai știe nimic de ea. Potrivit autoritaților, femeia nu are niciun act asupra ei. In ziua dispariției era imbracata cu o geaca roz, blugi…

- Un adolescent in varsta de 15 ani a fost dat disparut de mama sa, dupa ce a plecat duminica dupa-amiaza de acasa și nu a mai revenit. In data de 28 martie 2023, in jurul orei 12:20, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de o femeie din localitate cu privire la faptul ca fiul sau, […] Articolul…

- Poliția Municipiului Targu Jiu a fost sesizata, vineri dimineața, de o femeie din municipiul Targu Jiu, despre faptul ca fiica sa, Moldovan Dia Lacramioara, de 13 ani, a plecat voluntar de la domiciliu, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inaltimea de 1,57 metri, greutate aproximativa…

- O mama și trei copii au disparut de la domiciliul lor din județul Prahova, iar polițiștii cer ajutorul populației pentru a-i gasi.Potrivit IPJ Prahova, sambata, in jurul orei 14.30 polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Drajna au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca,…