Bahrainul şi Israelul au oficializat normalizarea relaţiilor bilaterale Israelul si Bahrainul au incheiat duminica un acord care oficializeaza stabilirea de legaturi intre cele doua tari si au semnat sapte memorandumuri de intelegere, deschizand mai mult regiunea Golfului pentru statul evreu, noteaza AFP.



O delegatie oficiala din Israel a mers duminica in Bahrain pentru a semna un document stabilind relatii diplomatice intre cele doua tari, la o luna dupa semnarea la Casa Alba a unui acord normalizand legaturile lor.



Documentul a fost semnat in prezenta unor reprezentanti din alte tari si a presei, dar regele Hamad Al Khalifa, printul mostenitor…

Sursa articol: agerpres.ro

