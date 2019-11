Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica risca sa intre din nou in insolventa, din cauza unui ordin al Autoritatii de Reglementare in Energie (ANRE), care va determina producatorul hidro sa cumpere energie din piata libera, pentru a o vinde mai ieftin catre populatie, a declarat, vineri, Bogdan Badea, presedintele directoratului…

- Doar consumatorii vulnerabili de energie trebuie sa fie ajutati, iar situatia actuala, in care toti utilizatorii casnici sunt subventionati de catre stat, trebuie sa inceteze, a declarat miercuri Virgil Popescu, ministrul propus pentru portofoliul de la Economie, Energie si Mediul de Afaceri, in…

- Romania a importat in primele sapte luni ale anului 2,13 TWh de energie electrica, cu 45% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit ultimului raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, aferent lunii iulie, scrie Agerpres. In aceeasi perioada, exporturile…

- Noul calendar de liberalizare agreat de autoritatile romane si Comisia Europeana prevede ca piata de gaze va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, insa, intre 1 aprilie 2020 si 31 martie 2021, va exista o perioada de tranzitie. In acest interval tranzitoriu, 50% din necesarul consumatorilor…

- Consumatorii de gaze naturale și energie electrica vor avea de infruntat noi scumpiri in perioada urmatoare. Piața de gaze naturale va fi liberalizata complet la 1 aprilie 2021, iar cea de electricitate la 1 iulie in același an, potrivit lui Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte al Autoritatii Nationale…

- Piata de gaze naturale va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, iar cea de energie electrica de la 1 iulie 2021, iar preturile reglementate vor fi eliminate inclusiv la consumatorii casnici, pentru a...

- Piata de gaze naturale va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, iar cea de energie electrica la 1 iulie 2021 si preturile reglementate vor fi eliminate inclusiv la consumatorii casnici, pentru a exista concurenta in piata, a anuntat, luni, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale…

- Comisia Europeana a acordat Romaniei o amanare pana la finele anului pentru conformarea la legislatia din sectorul gazelor, dupa ce autoritatile romane au propus un nou calendar de liberalizare a pietei. Liberalizarea pieței se va finaliza la 1 aprilie 2021, a declarat Claudiu Dumbraveanu, director…