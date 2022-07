Bacău: Accident pe DN 12A; o persoană a decedat, iar alta a ajuns la spital O persoana a decedat, iar alta a fost ranita, fiind transportata la spital, in urma unui accident care s-a produs vineri pe DN 12A Onesti-Miercurea Ciuc, in apropierea comunei Agas, judetul Bacau. Potrivit ISU Bacau, in urma coliziunii dintre doua autoturisme au rezultat doua victime. ”Prima victima este inconstienta si s-au inceput manevrele de resuscitare de catre echipajul SMURD, a doua victima este constienta si este preluata de catre ambulanta SAJ”, informeaza sursa citata. Ulterior, victima asupra careia se efectuau manevrele de resuscitare a fost declarata decedata. ”In ciuda eforturilor… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

