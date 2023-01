Examenul de Bacalaureat va avea o noua structura. Inclusiv elevii de la profilul uman vor da examen la Matematica și in loc de proba orala la o singura limba straina, vor fi probe scrise la doua limbi straine, potrivit noului proiect de lege pregatit de ministrul Educatiei. Ligia Deca. Conform proiectului de lege, elevii de […] The post Bacalaureatul va avea o noua structura. Și elevii de la Uman vor da examen la Matematica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .