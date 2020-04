Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a precizat astazi ca data exacta privind reluarea cursurilor se va stabili in funcție de evoluția pandemiei de coronavirus si conform masurilor anunțate de Comitetul național pentru situații de urgența. Scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor…

- In urma cu puțin timp, ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca școala va reincepe imediat dupa incetarea starii de Urgența in Romania, adica dupa data de 16 mai. Materia pierduta in perioada in care cursurile au fost suspendate urmeaza a fi recuperata. De asemenea, elevii și studenții vor susține…

- Marinari americani iși vor pierede viața, daca portavionul lovit de coronavirus nu este evacuat, a avertizat capitanul intr-un mesaj transmis comandamentului american și citat de presa anglo-saxona Portavionul USS Theodore Roosevelt a acostat ultima data in Guam, cand la bord se inregistrau nu mai puțin…

- Președinția a anunțat, luni dimineața, ca președintele Klaus Iohannis va avea, la ora 12.00, o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și ministrul sanatații, Victor Costache. Dupa…

- Simularile pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat, care ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 23-27 martie, vor fi amanate, potrivit anunțului facut de ministrul Educației. Masura vine in contextul in care toate unitațile din invațamantul preuniversitar sunt inchise in perioada 11-22 martie. Potrivit…

- Informațiile aparute in ultima perioada in spațiul mediatic scot la iveala din ce in ce mai clar date și aspecte controversate despre anumiți procurori, cu funcții inalte in sistemul judiciar, unii dintre ei aspiranți la poziții-cheie. O analiza aparuta in cotidianul Gandul releva cum se duc lupte de…

- Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede ca elevii sa aiba gratuitate pentru transport, iar intr-o clasa sa fie cel mult 22 de elevi, nu 30 ca pana acum. Actul normativ stabilește ca intr-o clasa primara sa fie, in medie, 17 elevi, nu mai puțin de 10 dar nici mai mult de The post Schimbari…

- Președintele Klaus Iohannis ar putea promulga proiectul de lege privind dublarea alocațiilor copiilor. Intr-o declarație de presa, susținuta de președintele Iohannis la Palatul Cotroceni, acesta a declarat ca nu se gandește sa refuze promulgarea actului normativ. Șeful statului a precizat ca termenul…