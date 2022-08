BAC 2022, sesiunea de toamnă. Când vor fi afișate pe edu.ro notele la examenul de Bacalaureat Probele de evaluarea a competențelor la sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2022 incep astazi. Elevii claselor a XII-a și a XIII-a urmeaza sa susțina competențele in perioada 22 – 29 august, cu excepția zilelor de 27 și 28 august, potrivit Agerpres. Conform calendarului sesiunii de toamna a Bacalaureatului 2022, probele de evaluarea a competențelor lingvistice de comunicare in limba romana se desfașoara pe 22 și 23 august, in timpce evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba materna are loc pe 24 august. Pe 25 august, elevii vor susține probele de evaluarea a competențelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

