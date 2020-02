Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții romani tratați in cadrul programelor naționale de sanatate nu vor plati niciun ban in plus din buzunar in urma extinderii tratamentului din cadrul programelor și in spitalele și clinicile private, așa cum prevede un proiect de Ordonanța de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma in…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (ApAH-RO) solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sa dea dovada de transparenta si responsabilitate si sa precizeze data la care va fi reluat programul cu interferon free pentru pacientii cu hepatita C. Au trecut aproape cinci luni de…

- Data concursului 27-31 ianuarie 2020 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoționala “Ceasuri din Cel De-al DoileaRazboi Mondial” esteorganizata de RINGIER ROMANIA, cu sediul in București, Bd. Dimitrie Pompeiu,Nr. 9-9A, Iride Business Park, inmatriculata la Registrul Comerțului…

- In condițiile unui parc auto național cu o vechime de 15-16 ani, service-urile prospera, iar numarul acestora este in creștere. La sfarșitul anului 2018, in Romania erau circa 12.600 de service-uri auto, in creștere cu 20% fața de anul 2013, potrivit unei analize a Biroului Asiguratorilor de Autovehicule…

- ​City Insurance, cel mai mare asigurator din piața, a anunțat miercuri ca anul trecut a emis polițe de asigurare în valoare de 410 milioane de euro, în creștere cu 28% fața de anul 2018, iar valoarea despagubirilor platite a fost de 244 milioane de euro (echivalentul a 1,1 miliarde lei),…

- Raportat la perioada similara din 2013, numarul acționarilor la firme a crescut cu 292.658. Pe total, 62,52% dintre cei implicați in afaceri sunt barbați (888.792), iar532.756 (37,48%) sunt femei. Tinerii de pana in 29 de ani reprezinta doar 8,72% din totalul acționarilor (123.963 persoane), cu aproape…

- Actuala Lege a pensiilor, care prevede si majorarea cu 40% a punctului de pensie incepand cu data de 1 septembrie 2020, nu va fi modificata, a declarat, miercuri seara, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, relateaza Agerpres. Potrivit acestuia, toate drepturile de natura salariala ale angajatilor…

- Doar opt procesatori de carne de porc din Romania mai au dreptul sa exporte in Uniunea Europeana. Cele opt firme se afla in judetul Suceava, singurul din tara care a reusit sa previna aparitia pestei porcine afircane. Informatia a fost confirmata de vicepresedintele ANSVSA, Octavian Ilisoi.