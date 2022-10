Asiguratorii RCA impreuna cu Biroul Asiguratorilor Auto din Romania (BAAR) pun la dispozitia asiguratilor RCA aplicatia digitala Amiabila, prin care conducatorii auto vor putea completa si in format electronic formularul de „Constatare amiabila de accident”, in conformitate cu prevederile legale. „Incepand cu data de 15 octombrie 2022, asiguratorii RCA impreuna cu Biroul Asiguratorilor Auto din Romania pun la dispozitia asiguratilor RCA aplicatia digitala Amiabila, prin care conducatorii auto vor putea completa si in format electronic formularul de ‘Constatare amiabila de accident’, in conformitate…