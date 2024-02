Atenție la clonele WhatsApp, Telegram şi Signal. Ce urmăresc hackerii Hackerii recurg la lansarea unor clone pentru WhatsApp, Telegram si Signal, deoarece acestea constituie un vehicul popular pentru distribuirea de programe malware, care le permit sa aiba acces la informații personale și date bancare de multe ori, avertizeaza specialistii. Experții Eset, firma specializata in servicii de detectie si analiza a continutul malware, spun, intr-un articol publicat recent pe blogul din Romania al companiei, ca aplicatiile mobile au devenit o parte integranta a vietii, ele revolutionand modul in care comunicam, lucram si ne distram. „Serviciile de mesagerie se numara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile, DNSC a primit numeroase notificari din partea utilizatorilor din Romania cu privire la recepționarea unor mesaje nesolicitate, sosite din partea unor necunoscuți pe #WhatsApp. Mesajele erau de obicei formulate in limba engleza sau in limba romana, așa cum se poate observa din imagini. …

- Val de tentative de frauda in prag de sarbatori! In ultimele zile, mai mulți escroci se folosesc de aplicația WhatsApp, pentru a incerca sa fure datele și banii utilizatorilor din Romania. Infractorii le promit bani celor care apreciaza cateva postari pe rețelele sociale. Citește și: Aveți bani? Se…

- Premierul Franței, Elisabeth Borne, le-a interzis miniștrilor și echipelor lor sa mai foloseasca aplicațiile de mesagerie WhatsApp, Telegram și Signal din cauza vulnerabilitaților de securitate, arata un memo consultat de Politico , potrivit B1Tv. „Aceste instrumente digitale nu sunt lipsite de vicii…