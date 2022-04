Stiri pe aceeasi tema

- Azomureș, cel mai mare consumator de gaze din Romania, reia producția de ingrașaminte de la inceputul lunii mai Combinatul chimic Azomureș, cel mai important producator de ingrasaminte utilizate de agricultura si industria romaneasca și, totodata, cel mai mare consumator de gaze din țara, a anunțat…

- Combinatul chimic Azomureș, singurul producator semnificativ de ingrașaminte pentru agricultura și, totodata, cel mai mare consumator de gaze din țara, anunța repornirea unor instalații astfel incat, la inceputul lunii mai se va relua producția de ingrașaminte și de produse pentru industrie. Combinatul…

- Reluarea producției la Azomureș, principalul producator de ingrașaminte chimice din Romania, se anunța un proces de durata, din moment ce identificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale constituie o problema in continuare. Pentru moment, nici macar implicarea autoritaților nu pare sa aiba prea…

- Premierul Nicolae Ciuca a spus ieri ca este foarte important ca Azomureș sa inceapa producția de ingrașaminte chimice, menționand insa ca in acest moment nu este gaz suficient astfel incat sa poata fi asigurata inmagazinarea in depozite pentru iarna 2022-2023. Precizarea a fost facuta in conferința…

- Primul ministru Nicolae Ciuca declara ca in prezent Romania face demersuri sa asigure inmagazinarea de gaz pentru iarna viitoare. Acesta a subliniat ca se fac provizii de gaze in baza unei decizii a Uniunii Europene, care prevede ca trebuie realizate stocuri echivalente cu cel putin 90% din capacitatea…

- Comisia Europeana a adoptat recent un pachet economic de sprijin, destinat direct fermierilor și companiilor mari consumatoare de energie, așa cum este industria fertilizanților. Conform datelor prezentate la Bruxelles, companiile energo-intensive care produc ingrașaminte pot beneficia de un sprijin…

- Termocentrala de la Rovinari asigura din nou cea mai mare parte a producției de energie la Complexul Energetic Oltenia (CEO). La Rovinari sunt in funcțiune trei grupuri energetice din trei disponibile. Este vorba de grupul energetic numarul 3, grupul energetic numarul 4 și grupul energetic numarul 6.…

- Ce se intampla daca Rusia inchide robinetul la GAZE. Cat timp poate rezista Romania cu producția interna și stocurile din depozite Daca Rusia opreste maine robinetul de gaz, Romania poate rezista circa o luna de zile cu stocurile de gaz din depozite si cu productia interna, scrie ZF. Dar rezista pentru…