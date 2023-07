Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, va emite in cursul zilei de vineri un ordin pentru suspendarea inspectorului general de la Inspectia Muncii, Dantes Bratu, potrivit unor surse guvernamentale."La Inspectia Muncii a fost dispus un control al corpului de control al Ministerului Muncii si Solidaritatii…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, nu a atins Biblia, miercuri, la depunerea juramantului de investire in fața președintelui Klaus Iohannis. The post NU a pus mana pe Biblie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Aproape 2.700 de centre pentru varstnici, persoane cu dizabilitati sau copii au fost verificate, in perioada 10-16 iulie, de autoritati, la nivelul intregii tari. Au fost date 99 de amenzi, in valoare de peste 1,2 milioane de lei. ”Din raportarile transmise de catre agentiile judetene pentru plati…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele prin care se ia act de demisia lui Marius Budai din functia de ministru al Muncii si Solidaritatii Sociale si prin care viceprim-ministrul Marian Neacsu este desemnat interimar in aceasta calitate, a informat Administratia Prezidentiala. Ministrul…

- Marius Budai a reacționat, joi, in cazul descoperirilor șocante de la caminele de batrani. „Daca se dovedesc a fi adevarate, atunci cu siguranța pedepsele trebuie sa fie maxime”, a transmis ministrul Muncii. „De cand au inceput aceste lucruri, ieri și astazi, am solicitat tuturor direcțiilor, am cerut…

- Inspectia Muncii a derulat, in perioada 8-15 iunie 2023, o campanie nationala de control in domeniul constructiilor, in timpul careia au fost depistate 259 de persoane ce prestau munca nedeclarata si au fost aplicate amenzi totale de 5,38 milioane lei. Campania a vizat actiuni de control pentru identificarea…

- Corpul de Control al Ministerului Agriculturii desfasoara verificari in bazinul legumicol Glodeanu Sarat, dupa ce o ancheta a polițiștilor a scos la iveala faptul ca unii fermieri foloseau substante chimice interzise pentru a forta coacerea legumelor din sere si solarii. Potrivit Directiei Agricole…