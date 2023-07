Scandalul azilelor groazei a ajuns și in municipiul Tulcea, unde un asemenea așezamant social funcționeaza ilegal cu știința autoritaților locale. Afacerea Casa Dobrogeana funcționeaza pe langa lege De peste 12 ani, un fost polițist pe nume Gabriel Dobrogeanu (vezi FOTO) a pus pe picioare in municipiul Tulcea o afacere sociala sub forma unui „camin privat persoane varstnice” unde cazeaza pe termen lung persoane in varsta. Este vorba de azilul Casa Dobrogeana de pe strada Livezilor, nr.2 C, din Tulcea. In timp, Casa Dobrogeana s-a extins și in cladirea Casa Olteanu, care aparține Fundației Naționale…