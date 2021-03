Azi se întrerupe apa caldă şi căldura pe mai multe străzi din Timişoara Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, Colterm anunta ca intrerupe furnizarea apei calde, a celei reci hidrofor și a caldurii la PT 44, in ziua de vineri, 12 martie 2021, intre orele 9-17. Vor fi afectați consumatorii arondați ... The post Azi se intrerupe apa calda si caldura pe mai multe strazi din Timisoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, Colterm anunta ca va intrerupe furnizarea apei calde și a caldurii la PT 41, in ziua de marți, 2 martie 2021, intre orele 9 si 17. Vor fi afectați consumatorii…

- Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, Colterm anuntaa ca va intrerupe furnizarea apei calde, apei reci hidrofor și a incalzirii la Punctul Termic 74A, in ziua de luni, 1 martie 2021, intre…

- Mai mulți locatari racordați la compania de termoficare nu vor beneficia de apa calda și caldura timp de opt ore. Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, COLTERM va intrerupe furnizarea apei…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, compania de termoficare va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la PT 27 și 28, joi, 11 februarie, intre orele 9-16. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Intrarea Martir Dumitru Osman,…

- Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat, la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, Colterm a intrerupt furnizarea apei calde, a apei reci hidrofor și a incalzirii la PT 83 și 20 astazi, intre orele 9-19. Sunt afectați consumatorii arondați…

- Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat, la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea... The post Doua mari cartiere ale Timișoarei raman maine fara apa calda și caldura. Iar in blocurile cu hidrofor se intrerupe și apa rece appeared first on Renasterea banateana…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, compania de termoficare intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la doua puncte termice din oraș, joi, 14 ianuarie, intre orele 9,30-14,30. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Intrarea Martir…

- Timișoara incepe sa semene cu Bucureștiul și la… apa calda. Mai precis la lipsa incalzirii și a apei calde. S-ar putea ca de marți apa calda sa nu mai fie livrata la robinetele și in caloriferele celor branșați la sistemul centralizat al Colterm. Se cauta soluții pentru ca timișorenii sa nu ramana de…