AZI! Primarul din Mărăcineni, veste bună pentru locuitorii comunei Primarul din Maracineni, Constantin Dumitru, a anunțat ieșirea comunei din scenariul roșu, implicit redeschiderea restaurantelor, cafenelelor și a altor localuri. „Dragi prieteni, Avem o veste imbucuratoare: Incepand cu data de 18.12.2020, la nivelul comunei Maracineni, rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile este de 2,59 cazuri la mia de locuitori. Asta inseamna ca localitatea noastra iese din scenariul roșu, iar de astazi restaurantele, cafenelele și pensiunile pot functiona si la interior, la 30% din capacitate. Va mulțumim pentru hotararea de care ați dat dovada in respectarea masurilor… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poate nu intelegem noi administratia de moda noua si gandirea progresista, insa ce se intampla la Paulesti seamana a furt. Pentru a nu mai aloca bani din bugetul comunei in diferite scopuri sociale, asa cum ar fi normal sa se intample, edilul Tudor Sandu (PNL) a montat "cutia milei"…

- Locuitorii municipiului Fagaras, ai orasului Victoria si ai comunei Feldioara vor putea iesi la pensie cu doi ani mai devreme, ca urmare a modificarilor la Legea pensiilor adoptate de Parlament, propuse de liderul PNL Brasov, Adrian Vestea, presedinte al Consiliului Judetean Brasov, si de primarul…

- Primarul comunei Maracineni, Nicu Dascalu a anunțat astazi, 6 octombrie, pe pagina sa de facebook, ca a fost infectat cu SARS-CoV-2. Acesta a precizat ca momentan are o forma usoara si spera ca va reveni curnd la Primarie. „Dragi cetațeni va anunț cu regret ca am reușit și eu sa intru in clubul celor…

- Municipiul Suceava este la un pas de scenariul rosu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu, care a solicitat cetatenilor sa respecte masurile de protectie sanitara pentru a limita raspandirea infectiilor cu noul coronavirus. ‘Dragi suceveni, din pacate, trebuie sa ducem…

- Localnicii din comuna Rebra, judetul Bistrita-Nasaud, sunt chemați duminica, la urne, sa-și aleaga primarul. Alegerile au loc dupa ce doi dintre cei trei candidati initiali au obtinut, la scrutinul din 27 septembrie, acelasi numar de voturi: 423.

- Este pentru a cincea oara cand locuitorii comunei Bistra ii acorda votul, increderea și susținerea lor lui Traian Gligor. El a caștigat detașat alegerile locale din 27 septembrie 2020, cu aproape 80 %. Edilul este pregatit sa continue proiectele incepute și sa atraga bani europeni și guvernamentali…

- Veste cat se poate de buna pentru locuitorii comunei Ibanești. Astfel, in perioada urmatoare ei iși vor putea face carțile de identitate la ei in comuna, fara a mai fi nevoie sa se deplaseze la Reghin. „Locuitorii comunei iși vor putea face carțile de identitate in Ibanești, la Serviciul Public Comunitar…