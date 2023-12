Azi a fost Ziua Internaţională a Munţilor Incepand din 2003, Rezoluția 57/245 a ONU a proclamat 11 decembrie drept Ziua Internationala a Muntilor. ONU a vrut, astfel, sa incurajeze comunitatea internationala sa organizeze evenimente care sa sublinieze importanta dezvoltarii durabile a zonei montane. Poate nu știați, dar astazi a fost Ziua Internaționala a Munților. Proclamarea acestei zile a venit ca urmare a succesului de care s-a bucurat Anul International al Muntilor desfasurat in 2002. Initiativa a condus la crearea de comitete nationale si aliante, cu scopul declarat al crearii Parteneriatului international pentru punerea in valoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

