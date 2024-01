Azerbaijan tells Paris not to ‘intervene’ over Frenchman’s arrest as tensions run high

Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului francez Elisabeth Borne a prezentat luni seara demisia guvernului sau, aceasta fiind acceptata de presedintele Emmanuel Macron care i-a multumit pentru activitatea ”exemplara in serviciul natiunii”. Potrivit agenției Reuters, președintele Emmanuel Macron cauta sa dea un nou impuls celui…

- U.S. Secretary of State Antony Blinken, in his strongest public criticism of Israel‘s conduct of the war on Hamas in south Gaza, said there was a gap between the government’s declared intentions to protect civilians and the casualties, according to Reuters. “As we stand here almost a week into this…

- France‘s Finance Minister Bruno Le Maire warned that Paris will oppose a reform of EU spending rules if it doesn’t give capitals more space to invest in the green transition and in defense, according to Politico. “We’re not going to be told ‘look, you’ve got to get your public finances back on track…

- Six people were arrested for allegedly exporting dual-use goods to countries sanctioned by the European Union, Belgium’s federal prosecutor’s office said Tuesday after police raided companies and houses in rural Belgium and the Netherlands, according to Politico. “Some of the technologies traded could…

- Un barbat a murit și alte doua persoane au fost ranite intr-un atac provocat de un francez adept al califatului Statului Islamic, conform presei de la Paris. Atacul s-a produs in apropierea Turnului Eiffel. Autorul, care a folosit un cuțit și un ciocan, a fost arestat. Atacatorul l-a injunghiat pe un…

- Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, a anuntat, intr-o noua postare pe Instagram, ca regreta tot ce a spus atunci cand si-a acuzat propria mama. Declarația vine dupa ce Elena Lasconi a anuntat ca merge la Paris sa isi viziteze fiica. Cele doua se pare ca au ajuns la un numitor comun. „In primul rand,…

- Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, a anuntat, intr-o noua postare pe Instagram, ca regreta tot ce a spus atunci cand si-a acuzat propria mama. Declarația vine dupa ce Elena Lasconi a anuntat ca merge la Paris sa isi viziteze fiica. Cele doua se pare ca au ajuns la un numitor comun. „In primul rand,…

- Oil prices surged nearly 2% on Wednesday as tension escalated in the Middle East after hundreds were killed in a blast at a Gaza hospital, sparking concerns about potential oil supply disruptions from the region, according to Reuters. Brent crude futures was up $1.55, or 1.7%, to $91.45 a barrel at…