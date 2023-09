Azerbaidjanul cere capitularea trupelor armene din Nagorno-Karabah. Se dau lupte de-a lungul liniei frontului

Stiri pe aceeasi tema

- Manifestanti adunati marti in fata sediului guvernului armean au cerut demisia premierului Nikol Pasinian, dupa ce armata azera a lansat o operatiune militara in Nagorno-Karabah, enclava azera cu populatie majoritar armeana pe care Armenia si Azerbaidjanul si-au disputat-o in doua razboaie.

- Trupele azere au strapuns in mai multe locuri linia de contact cu fortele armene din provincia Nagorno-Karabah, a anunțat marti consilierul de politica externa al presedintelui azer Ilham Ali.

- Regiunea separatista Nagorno-Karabah se afla din nou sub bombele lansate de Azerbaidjan. Baku susține ca a lansat ”operațiuni antiteroriste” impotriva enclavei. Capitala acesteia, Stepanakert, și alte cateva orașe au fost ținte ale unor tiruri intense, au semnalat marți autoritațile separatiste armene.…

- Ministerul Apararii din Azerbaidjan a declarat sambata ca fortele armene au tras asupra trupelor sale in timpul noptii si ca unitatile armatei azere au luat "masuri de represalii", relateaza Reuters, potrivit news.ro.Ministerul Apararii din Azerbaidjan sustine ca unitatile armene au deschis focul…

- Ministerul Apararii din Azerbaidjan a declarat sambata ca forțele armene au tras asupra trupelor sale in timpul nopții și ca unitațile armatei azere au luat “masuri de represalii”, noteaza Reuters. Acesta a declarat ca unitațile armene au deschis focuri de calibru mic asupra soldaților azeri in Sadarak,…

- Armata rusa a comunicat vineri ca a respins numeroase atacuri ucrainene de-a lungul liniei frontului și a provocat sute de pierderi forțelor inamice, contestand afirmația autoritatilor de la Kiev conform careia trupele ucrainene inregistreaza progrese lente, dar constant in cadrul contraofensivei lor,…

- Trupele ruse si ucrainene au avut schimburi intense de focuri in zona podului Antonivski, grav avariat, din regiunea Herson din sudul Ucrainei, relateaza CNN. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca, pana acum 21.000 de soldați Wagner au fost uciși de forțele ucrainene și peste 80.000…

Armenia si Azerbaidjanul, care isi disputa regiunea Nagorno-Karabah, poarta marti noi negocieri la Washington, sub auspiciile Statelor Unite, transmite AFP, potrivit Agerpres.