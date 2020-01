Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Marii Britanii l-a convocat luni pe ambasadorul iranian la Londra pentru a protesta fața de reținerea, pentru scurt timp, a reprezentantului diplomatic britanic la Teheran, in cursul manifestațiilor dupa doborarea avionului ucrainean de pasageri, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Ambasadorul Regatului Unit la Teheran, Robert Macaire, retinut pentru scurt timp sambata, in timpul protestelor din capitala Iranului, sustine ca nu a participat la demonstratii. "Pot confirma ca nu am luat parte la nicio manifestatie", a scris diplomatul britanic pe Twitter, intr-un mesaj preluat…

- Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat ca asteapta ca Iranul sa-si recunoasca in totalitate vina pentru doborarea avionului companiei ucrainene Ukraine International Airlines, dar si sa manifeste deschidere in investigarea acestui caz, fara a pune „piedici artificiale”. Reactia presedintelui…

- Expertul in aviație, Dan Andrei, a vorbit in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX, despre tragedia aviatica din Iran, spunand ca avionul s-ar fi prabușit in urma unor probleme la un motor."O concluzie oficiala se obține doar in urma unei investigații aprofundate, asta inseamna inclusiv decodificarea…

- ”Cel mai slab din cele 13 scenarii este un cosmar istoric pentru SUA″, a spus Shamkhani, potrivit Agerpres, care citeaza EFE. Oficialul iranian a insistat ca ”razbunarea nu include doar o singura operatiune″. Mai mult, ‘‘toate fortele Axei Rezistentei isi vor lua o revansa severa’’, a continuat el,…

- Retragerea diplomatilor este o actiune preventiva mai degraba decat una bazata pe existenta unor informatii specifice privind existenta unor amenintari, conform sursei citate.Ambasadorii Rob Macaire de la Teheran si Stephen Hickey din Bagdad nu isi vor parasi posturile, a precizat Sky News.Ministerul…

- Arabia Saudita nu a fost consultata de catre Washington cu privire la atacul in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, a declarat duminica un responsabil saudit, in timp ce tara sa incearca sa dezamorseze tensiunile crescande in regiune, potrivit AFP. Arabia Saudita, aliata a SUA si rival…

- Televiziunea din Irak, unde a avut loc atentatul imporiva generalului iranian, a facut publice imaginile atacului. Imagini filmate de camerele de supraveghere arata cum o racheta lovește mașina in care era militarul cu rang inalt. Alaturi de general a pierit și omul lui de incredere. …