Stiri pe aceeasi tema

- Soția fotbalistului Mauro Icardi de la PSG, argentinianca Wanda Nara (35 de ani), profita de vara pentru a se relaxa in cunoscuta stațiune iberica Ibiza. Frumoasa impresara nu a ratat ocazia de a publica o poza din Ibiza, pentru a demonstra inca o data cat de bine arata. In schimb, soțul sau, Mauro…

- Ceea ce citiți mai sus nu spunem noi. Deși, poate ne-ar placea, de ce nu… Ci locuitorii comunei italiene Macchiagodena, din Molise. Care, vazand ca numarul vizitatorilor in zona scade pe zi ce trece, s-au gandit sa gaseasca o soluție. De regula, calatoriile ating bine buzunarele. Și, cu atatea scumpiri…

- O profesoara in varsta de 42 de ani, care profesa la o școala din Milano a fost condamnata la trei ani și douazeci de zile de inchisoare pentru ca și-a maltratat și batut elevii. Imaginile de pe camerele de supraveghere o arata pe femeie cum ciupește, palmuiește, inghiontește copiii. De altfel, aceasta…

- Deși suntem inca in luna iunie, azi și maine la Roma și in regiunea Lazio este cod roșu de caldura. Temperaturile ajung la 40 de grade. Așa ca Ministerul Sanatații atrage atenția populației, mai ales persoanelor in varsta și celor care sufera de diverse afecțiuni, dar și parinților cu copii mici și…

- Poate v-ați intrebat: Care este cel mai placut oraș din lume? Potrivit saptamanalului englez „The Economist”, sceptrul aparține Vienei, capitala Austriei. Viena s-a aflat deja in fruntea clasamentului in 2018 și 2019 și anul acesta, pentru a treia oara, caștiga podiumul acestui indice mondial elaborat…

- Viena revine pe prima poziție in clasamentul orașelor considerate cele mai agreabile din lume, ca in anii 2018 și 2019, potrivit unui top publicat joi, din care Kievul a fost exclus din cauza invaziei ruse. Capitala Austriei se plaseaza pentru a treia oara in varful acestui clasament realizat de ”Economist…

- Dinspre Republica Moldova vin vești ingrijoratoare. Directorul Direcției de Sanatate Publica de la Chișinau, Boris Gilca, a dat un comunicat prin care afirma ca, in urma probelor luate din spațiile de agrement, a fost depistat vibrionul de holera. Sau Vibrio cholerae. Acesta este o specie de bacterii…

- Unul din cei mai vechi arhidiaconi de la Catedrala Mitropolitana din Bucuresti a lansat un apel zilele trecute prin intermediul site-ului marturieathonit.ro pentru a reusi sa adune suma necesara tratamentului de care are nevoie fiica sa Irene, diagnosticata cu Leucemie acuta mieloblastica . „Sunt Arhidiaconul…