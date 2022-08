Plenul Consiliului Judetean (CJ) a aprobat, ieri, la foc automat, peste 20 de hotarari. Una dintre cele mai importante decizii a facut referire la suplimentarea fondurilor pentru modernizarea drumului Iasi - Suceava. I In contextul cresterii costurilor din domeniul constructiilor, CJ este nevoit sa suporte in plus de la bugetul local o suma de peste 64 milioane lei. Primii peste 50 km din drum vor fi finalizati in aceasta toamna, iar ceilalti 41 km urmeaza sa fie modernizati pana la sfarsitul anului 2023. O alta hotarare a facut referire la aprobarea unei investitii de circa 17 milioane lei pentru…