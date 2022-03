Actiunile producatorului francez de automobile au scazut cu 2% joi, dupa ce a devenit cea mai recenta companie internationala care s-a distantat de partenerii rusi in urma invaziei ruse in Ucraina. Producatorul de automobile occidental cu cea mai mare expunere pe piata rusa a declarat miercuri ca ia in considerare un impact non-cash de 2,2 miliarde de euro in prima jumatate a anului ca urmare a anularii activelor din Rusia. Suma este echivalentul a o treime din valoarea sa actuala de piata. Investitorii au sters 40% din capitalizarea de piata a Renault in ultima luna. Renault nu a oferit detalii…