Peter Szijjarto este la Minsk. Guvernul Ungariei a semnat un acord cu Belarus pentru construirea unui reactor nuclear Reactorul PAK 2 din Ungaria este in constructie din 2014, iar societatea rusa Rosatom este responsabila cu proiectarea si lucrarile. Compania rusa construieste doua reactoare cu o capacitate de 1,2 gigawati fiecare la Paks, in centrul Ungariei, la 100 de km de Budapesta. „De o mare importanta este acordul semnat astazi aici privind cooperarea in domeniul energiei nucleare, care ne permite sa folosim experienta acumulata de Belarus aici in timp ce construim reactoare cu o tehnologie similara", a declarat Szijjarto, fara a oferi mai multe detalii despre acordul semnat.

