Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite a acceptat luni sa examineze din nou dreptul femeilor la avort, ceea ce, avind in vedere solida sa majoritate conservatoare, lasa sa se intrevada un reviriment istoric in favoarea celor care se opun intreruperilor de sarcina, transmite AFP. Curtea Suprema, in care trei…

- Vazut ca posibil candidat la prezidentialele americane din 2024, republicanul Mike Pence, fost vicepresedinte al lui Donald Trump, intentioneaza sa-si publice prima parte a autobiografiei sale in 2023, a anuntat miercuri editura sa Simon & Schuster, noteaza AFP preluat de agerpres. "Sunt recunoscator…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat marti primele sale numiri in posturi de judecatori federali, punand accentul pe diversitate, in contrast cu predecesorul sau republican, Donald Trump, potrivit AFP. Judecatoarea afroamericana Ketanji Brown Jackson, in varsta de 50 de ani, este numita la Curtea…

- Fostul presedinte Donald Trump a declarat marti ca va decide daca va mai candida pentru un mandat la Casa Alba dupa alegerile pentru Congres din noiembrie 2022, transmite Reuters. Trump a spus ca este angajat sa isi sprijine colegii republicani in incercarea de a recistiga controlul in Camera Reprezentantilor…

- Statul Arkansas a adoptat marti o lege ce interzice avortul chiar si în cazurile de viol sau incest, în speranta de a determina Curtea Suprema a Statelor Unite sa anuleze hotarârea din 1973 prin care a extins acest drept la întreg teritoriul tarii, transmit AFP și Agerpres. Singura…

- La cea mai inalta instanta americana au ajuns pana acum trei procese deschise de Trump pentru a anula alegerea actualului presedinte Joe Biden. Dosarul incheiat luni se referea la mii de voturi prin corespondenta din statul Wisconsin, unde diferenta intre cei doi candidati a fost de peste 20.000 de…

- La cea mai inalta instanta americana au ajuns pana acum trei procese deschise de Trump pentru a anula alegerea actualului presedinte Joe Biden. Dosarul incheiat luni se referea la mii de voturi prin corespondenta din statul Wisconsin, unde diferenta intre cei doi candidati a fost de peste 20.000 de…