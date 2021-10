Avocatul Toni Neacșu, despre anunțul lui Cîțu cu privire la certificatul verde în magazine: „Delir autocrat al unui Guvern scăpat de sub control!” Premierul interimar Florin Cițu susține ca este adeptul utilizarii certificatului verde in toate activitațile, inclusiv pentru intrarea in magazine. Avocatul Toni Neacșu, fost membru CSM, spune ca masura ar putea sa fie una abuziva, dar atrage atenția ca nu exista cale prin care sa fie anulata in timp util. „Delir autocrat al unui Guvern scapat de sub control!! Acum se ințelege miza reala a modificarii Legii 55/2020 in Parlament! (Plx 393/2021). Atenție, daca Guvernul instituie aceasta masura abuziv prin HG poate fi ea cat de nelegala, nu exista cale prin care sa fie anulata in timp util de catre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

