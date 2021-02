Stiri pe aceeasi tema

- In plus, Avocatul Poporului propune Bisericii Ortodoxe Romane discutii amanuntite intre preoti si familii, referitoare la starea de sanatate fizica a copilului ce urmeaza a fi botezat, inclusiv consultarea medicilor curanti ai copiilor ori de cate ori starea de sanatate a copilului o impune si stabilirea…

- Avocatul Poporului (AP) a avut o intrevedere cu reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) pe tema infaptuirii Tainei Botezului, supunand atentiei mai multe aspecte ce ar putea fi avute in vedere de Sfantul Sinod, printre care analizarea oportunitatii unor cursuri privind practicile liturgice…

