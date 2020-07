Avocatul Poporului critică legea carantinei: "Medicii cred că aceste măsuri contravin practicilor CEDO privind munca forţată" "Am citit cu foarte mare atenție ceea ce a plecat de la Guvern, ceea ce a ieșit de la Camera Deputaților și incerc sa urmaresc ceea ce se discuta in Senat. CCR a zis clar: este neconstituțional sa se dicteze internarea unei persoane printr-o decizie a unui ministru. Noi discutam acum despre Legea carantinarii. Guvernul a stat destul de mult pentru a elabora proiectul de lege și apoi cere Parlamentului sa-l aprobe intr-un ritm nebunesc. Problemele apar la aplicarea acestei legi. Nu s-a pus niciodata problema distrugerii bunurilor. A mai aparut problema a ceea ce se intampla cu copiii… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

