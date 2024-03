Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, o lege care extinde notiunea de „loc de munca” astfel incat sunt considerate acte de hartuire si cele care sunt produse in delegatii, team-building-uri, orice spatii publice sau private care au legatura cu locul de munca. Legea are ca obiect de reglementare…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat joi urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 44/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice…

- Harțuirea la locul de munca: Legea a fost modificata și conceptele de „violența și harțuire”, redefinite. Ce forme de abuz au fost incluse Harțuirea la locul de munca: Legea a fost modificata și conceptele de „violența și harțuire”, redefinite. Ce forme de abuz au fost incluse Proiectul legii privind…

- Parlamentul a adoptat proiectul legii privind prevenirea și combaterea harțuirii la locul de munca Parlamentul a adoptat astazi legea de ratificare a Convenției nr.190/2019 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind eliminarea violenței și a harțuirii in lumea muncii. „Proiectul a fost inițiat…

- Parlamentul a ratificat Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind violența și harțuirea in lumea muncii. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost votat de deputați, in doua lecturi, in cadrul ședinței Parlamentului din 28 decembrie.