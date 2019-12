Avocatul din Iaşi care a ucis doi tineri într-un accident în 2017, eliberat condiționat In urma cu doi ani, avocatul a fost condamnat definitiv la cinci ani si zece luni de inchisoare pentru ucidere din culpa si conducere sub influența bauturilor alcoolice. Dupa numai doi ani, avocatul a primit acceptul judecatorilor de a fi eliberat condiționat, insa decizia instanței nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs de procurori. Victor Axinte a fost condamnat dupa ce a provocat un cumplit accident pe 22 martie 2017, in zona Granit din Iași. Cu o alcoolemie de 2,05 g/l alcool pur in sange, Axinte a plecat de la o petrecere, impreuna cu iubita sa, și s-a urcat la volanul mașinii,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

