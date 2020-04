Stiri pe aceeasi tema

- Avionul prezidențial folosit de Nicolae Ceaușescu a ajuns, din 7 aprilie, in San Antonio, Texas, unde va fi folosit ca avion de tip cisterna aeriana, scrie BoardingPass pe pagina de Facebook.Boeingul 707-300, construit in 1974, a parasit flota Romavia in septembrie 2012. Citește și:…

- Fostul Boeing 707 Carpați (YR-ABB), cunoscut ca avion prezidențial folosit de Nicolae Ceaușescu, iși incepe a doua cariera, ca cisterna aeriana pentru avioane militare americane. Aeronava va fi modificata pentru misiuni de realimentare in aer.Dupa aproape opt ani de la ultimul zbor, aeronava Boeing…

- O aeronava TAROM cu 29 de pasageri la bord, oprita la sol O aeronava TAROM cu 29 de pasageri la bord, care opera pe ruta Bucuresti-Suceava, a fost oprita luni seara la sol pe Aeroportul International Henri Coanda, din cauza unei pasagere care a avut un puternic acces de tuse, a declarat pentru Agerpres,…

- Avionul in care era pacienta infectata cu coronavirus de tip nou a aterizat pe Aeroportul din Chisinau, ieri, la ora 11.47, iar Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a anuntat despre acest caz abia aseara in jurul orei 21:00.

- Un avion Boeing 737-300, care opera pentru Tarom pe ruta Bucuresti – Cluj, a revenit la Otopeni. Zborul ar fi fost afectat de un senzor defect, potrivit Mediafax. Aeronava ar trebui sa decoleze din nou in scurt timp.Citește și: Simona Halep a caștigat DRAMATIC finala turneului din Dubai…

- Zeci de romani sunt blocati de mai bine de 24 de ore pe aeroportul din Valencia, dupa ce avionul cu care urmau sa ajunga acasa, in Romania, s-a stricat, iar compania i-a anuntat ca zborul a fost amanat.

- Un Boeing 767 al Air Canada a aterizat de urgenta, dar in siguranta, pe aeroportul din Madrid, Spania, dupa ce, la decolarea de pe acelasi aeroport, o anvelopa a trenului de aterizare a explodat si a fost aspirata de unul dintre motoare. La bord sunt 130 de pasageri. Aeronava a zburat trei ore deasupra…

- O aeronava a companiei Ryanair a revenit pe aeroportul Otopeni in jurul orei 12 dupa ce a survolat o ora Bucurestiul. Avionul si-a amanat decolarea cu trei ore. Pasagerii spun ca la bord au fost degajari de fum. Un avion Ryanair a decolat la 10:56 spre Londra, decolarea fiind programata initial la 6:40.…