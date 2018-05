Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de lupta rusesc Su-30SM s-a prabușit in mare, in largul coastei siriene, in apropiere de Latakia, relateaza Russia Today. Cei doi piloți aflați la bord au murit a anunțat Ministerul Rus al Apararii. Avionul de lupta s-a prabușit in Marea Mediterana dupa decolarea din baza Khmeimim. {{286971}}”Piloții…

- Un avion militar rus Antonov An-26 s-a prabusit, marti, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Avionul avea 32 de pasageri la bord, 26 de militari si sase membri ai echipajului. Nu exista supravietuitori, relateaza site-ul agentiei Sputnik. Potrivit informatiilor preliminare,…

- 32 de oameni au murit, dupa ce un avion militar rusesc s-a prabusit, a anuntat ministrul sirian al Apararii. Avionul de transport s-a prabușit in timpul aterizarii la baza aeriana Khmeimim, langa orașul Latakia.

- Un avion militar rusesc s-a prabusit in Siria, iar cei 26 de pasageri si sase membri ai echipajului aflati la bord au murit, a anuntat Ministerul Apararii din Rusia, scrie BBC potrivit News.ro . Avionul s-a prabusit in timpul aterizarii la baza aeriana Khmemim, in apropierea orasului sirian de coasta…

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters. Toate persoanele aflate la bord - 26 de pasageri si sase membri ai echipajului - si-au pierdut viata in accident, a indicat…

- Niciun moldovean nu se numara printre victimele tragediei aviatice din Rusia. Informația a fost confirmata pentru unimedia de purtatorul de cuvant al Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Alexandr Roitman. Ieri, un avion cu 71 de persoane la bord, care zbura de la Moscova in orașul Orsk…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH) a anuntat ca o grupare inarmata a doborat un avion rusesc si l-a ucis pe pilot, sambata, in nordul Siriei, conform AFP, citat de News.ro . Potrivit OSDH, avionul a fost doborat in apropiere de orasul Maasran, in provincia Idlib. Provincia este controlata…

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat, sambata, ca armata rusa a atacat cu arme ghidate cu precizie zona in care a fost doborat, in urma cu cateva ore, un avion Suhoi Su-25, in atac fiind ucisi "cel putin 30 de teroristi", relateaza Interfax.