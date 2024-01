Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al unei companii aeriene japoneze a aterizat in flacari pe aeroportul Tokyo – Haneda, dupa ce s-a ciocnit cu o aeronava a Pazei de Coasta. Aeronava companiei aeriene japoneze a aterizat in flacari pe aeroportul Tokyo Haneda, marți, potrivit postului național de televiziune NHK. 日本航空516便、滑走路付近で海上保安庁の機体と衝突か。…

- Luni, Japonia a fost zguduita de un cutremur de 5,7, urmat rapid de un al doilea de magnitudine semnificativa, de 7,5, conform Centrului Meteorologic Japonez. Seismul major, inregistrat la o adancime de 10 kilometri, a fost ulterior acompaniat de o replica de 6,2 in mai puțin de 10 minute. Ca urmare…

- Premierul Marcel Ciolacu le-a cerut sambata, ministrilor, masuri pentru ca indiferent de starea vremii, autoritatile sa fie pregatite sa intervina. Premierul Marcel Ciolacu a cerut convocarea comandamentelor de iarna la nivelul ministerelor, in cursul zilei de maine, pentru a pregati masuri de interventie…

- Un avion militar american a plonjat in apa, in Hawaii: alerta maxima de securitate in zonaUn avion al marinei SUA a depașit o pista din Hawaii, informeaza Associated Press. Autoritațile locale susțin ca toate cele noua persoane de la bord au ajuns in siguranța la țarm, fara rani.Garda de Coasta a…

- Un accident feroviar in Ungaria s-a produs miercuri dimineața, cand doua trenuri, unul de marfa și unul de calatori, s-au ciocnit. Un tren romanesc este blocat in urma accidentului, anunța Club Feroviar. Coliziunea s-a produs pe linia Puspokladany–Biharkeresztes (frontiera cu romania, la Episcopia…

- Accident grav, luni dimineața, in județul Galați, dupa ce un microbuz a lovit un autoturism. Trei persoane au murit, iar opt au fost ranite. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție Accidentul a avut loc pe DN25, intre Galați și Tecuci in localitatea Independența la ora 7.05. In zona, circulația…