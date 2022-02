Aviofobie: 1 din 4 persoane suferă de frică de zbor Mulți oameni sufera de aviofobie, ceea ce inseamna ca au o teama de a zbura cu avionul. Tehnologia insa vine in ajutorul acestor persoane. Persoanele care sufera de aviofobie au posibilitatea sa faca terapie virtuala pentru a-și vindeca aceasta frica. In timpul ședinței, pacientul simte ca se afla pe locul pasagerului, in avion, si este indrumat de psiholog sa treaca peste aceasta temere. In cadrul terapiei virtuale, cei speriați de zbor invața sa-și invinga frica. Pentru o experiența cat mai aproape de realitate, sunt simulate fenomene meteo ca furtunile cu fulgere, spre exemplu. „Frica de avion… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

