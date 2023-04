Avioane NATO au interceptat trei avioane de recunoaștere rusești deasupra Mării Baltice Avioane de vanatoare germane si britanice au interceptat trei avioane de recunoastere rusești in spatiul aerian international de deasupra Marii Baltice, au anuntat miercuri Fortele aeriene germane, transmite DPA. Cele trei avioane rusesti – doua model Su-27 si unul model Iliusin-20 – nu au transmis semnale prin transponder. Ele au fost interceptate de avioane Eurofighter din fortele aeriene germane si britanice, conform stiripesurse.ro . Estonia, Letonia si Lituania – candva foste republici componente ale Uniunii Sovietice si in prezent membre ale NATO – nu detin avioane de vanatoare si se bazeaza… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

