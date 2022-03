Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean roman, in virsta de 48 ani, intenționa sa ajunga in Romania cu 3 490 pachete de țigari, tainuite in mai multe spații special amenajate in autoturismul sau. Cazul a fost inregistrat in data de 10 martie curent, la postul vamal Leușeni. In urma unui control, au fost depistate 3490 pachete…

- In data de 26 februarie, o timișoreanca și-a lasat in autoturism, parcat in curtea interioara a unui imobil situat pe strada Constantin Titel Petrescu din Timișoara, o poșeta in care avea 9.000 de lei. Mașina era descuiata, astfel ca poșeta i-a fost furata. Joi, a fost identificat hoțul de catre agenții…

- Prețurile in Moldova au crescut, intr-un an, cu 16,56%. Potrivit datelor prezentate de Biroul National de Statistica, la produsele alimentare prețurile au crescut cu 21,05%, la marfurile nealimentare cu 13,37% și serviciile prestate populatiei cu 14,8%. Preturile medii de consum, in luna ianuarie…

- Brandingul este unul dintre factorii determinanti, cu rol decisiv in succesul afacerii tale. Prin intermediul brandingului se formeaza o conexiune cu potentialii clienti, acestia formandu-si astfel o prima impresie despre business si produsele sau serviciile oferite. Acest concept nu poate fi rezumat…

- O femeie din Giurgiu a fost salvata de catre pompieri, dupa ce familia, alertata ca nu le mai raspunda, a sunat la 112. Pompierii au intrat cu autoscara in apartamentul situat la etajul al doilea si au salvat femeia care avea nevoie de ajutor, fiind cazuta in casa. ”Aveti grija de parinti si bunici”,…

- Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului nu vede nimic deosebit in faptul ca, unii preoți, printre care se afla chiar și el, folosesc mașini de lux. Intr-un interviu acordat postului Radio Dobrogea, IPS Teodosie a explicat ca aceste mașini foarte scumpe … ”se ofera”, deci nu aparțin preoților care merg cu…

- Daca vorbim despre grija parinților fața de copiii lor, aceasta este necondiționata. La fel și iubirea și protecția. Orice parinte iși dorește tot ce este mai bun pentru al sau copil. Insa, protecția nu vine doar din a avea grija sa nu se loveasca, sa fie in permanența sub supraveghere. Protecția vine…