- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se demareaza un Program Multianual de Modernizare și Dezvoltare a Infrastructurii Vamale pana in 2030. Aceste masuri sunt luate pentru a combate mai eficient fraudele, evaziunea fiscala, contrabanda și traficul de droguri.

- Guvernul a modificat Hotararea privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscala, introducand elemente care sugereaza noile obiective. Astfel, inspectorii vor pleca in controale dotați cu pistoale cu electroșocuri și spray-uri paralizante, declarand razboi micilor evazioniști.…

- "In data de 23.05.2024, in jurul orei 01.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat Vidin, s-a prezentat pe sensul de intrare in tara, la volanul unui autocamion, un cetațean bulgar in varsta de 52 de ani.Acesta circula pe ruta Bulgaria–Germania și transporta sticla, conform documentelor prezentate",…

- Romania trece la o noua etapa judiciara, afirma liderul PNL, Nicolae Ciuca, dupa ce legea pentru combaterea evaziunii fiscale a fost promulgata. El afirma ca „au fost destule cazuri in care executarea pedepsei nu a remediat fapta incriminata”

- Consilierul Eugen Radulescu a declarat ca "Dezvoltarea economiei romanești este puternica, Bucureștiul este varful de lance al dezvoltarii economiei romanești și presupun ca o parte a acestei abundențe vine inclusiv din evaziune fiscala. In primul rand, economia Romaniei este o economie care a mers…

- In cursul zilei de joi, 21 martie, , polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice –IPJ Suceava au actionat pe linia combaterii activitatilor de contrabanda cu produse accizabile, combaterii evaziunii fiscale, prevenirii și sancționarii spalarii banilor. Acțiunea s-a desfasurat in…

- Executivul roman reorganizeaza activitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) intr-un efort de consolidare a capacitații de colectare a veniturilor și de combatere a evaziunii fiscale. Premierul Marcel Ciolacu a subliniat importanța reorganizarii ANAF pentru creșterea eficienței in colectarea…