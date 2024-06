Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, președinte in funcție al Consiliului Judetean Suceava, a rabufnit, dupa ce a pierdut șefia CJ-ului, dupa mai bine de un deceniu in care a ocupat acest fotoliu. Și in care spera sa mai ramana, motiv pentru care a candidat la recentele alegeri. Acesta a fost filmat, foarte nervos, intr-o intrunire […] The post Gheorghe Flutur, nervos dupa ce a pierdut șefia CJ Suceava. A rabufnit: „Nu mai accept. Pana aici” – VIDEO first appeared on Ziarul National .