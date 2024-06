Stiri pe aceeasi tema

- In perioada mai 2024 - mai 2023, rata anuala a inflației a scazut la 5,1%, serviciile inregistrand cele mai mari majorari (9,29%). Potrivit Institutului Național de Statistica, rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2024 comparativ cu luna aprilie 2023 fusese de 5,9%, iar in martie de 6,6%.In aceeași…

- Rata inflației a scazut in Romania, deși alimentele și serviciile s-au scumpit. Ce spune șeful BNR, Mugur Isarescu Rata inflației a scazut in Romania, in ultimele luni, anunța Institutul National de Statistica (INS). Aceștia spun ca rata a coborat in luna mai, la 5,12% de la 5,9% cat era in aprilie. …

- Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2024 comparativ cu luna aprilie 2023 a fost 5,9%, anunta Institutul National de Statistica (INS), fiind cea de-a treia scadere consecutiva a acestui indicator. Rata anuala a inflatiei a scazut la 6,6% in martie, de la 7,2% in februarie. „Indicele preturilor…

- Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2024 comparativ cu luna aprilie 2023 a fost 5,9%, arata datele Institutului Național de Statistica. Aceasta fusese in martie de 6,6%. Rata anuala a inflatiei in perioada aprilie 2024 – aprilie 2023 a scazut la 5,9%, cele mai mari majorari fiind inregistrate la…

- Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2024 comparativ cu luna aprilie 2023 a fost 5,9%, anunta Institutul National de Statistica (INS), fiind cea de-a treia scadere consecutiva a acestui indicator. Cele mai mari scumpiri au fost inregistrate la servicii, 10,5%.

- Rata anuala a inflatiei in perioada aprilie 2024 – aprilie 2023 a scazut la 5,9%, cele mai mari majorari fiind inregistrate la capitolul serviciilor, 10,05%, arata datele trRata anuala a inflației s-a redus la 5,9% in aprilie comparativ cu anul precedent, fața de 6,6% in martie, anunța INS. Prețurile…

- Deși inflația a scazut, romanii nu iși permit nici acum sa cumpere alimente pentru ca prețurile au ramas la fel de mari. De Paște, romanii vor plati mai mult pentru carne, branzeturi, detergenți și medicamente.Potrivit ultimului raport al Institutului Național de Statistica, rata anuala a inflației…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 6,6% in martie, de la 7,2% in februarie, conform datelor anuntate joi de Institutul National de Statistica (INS), aceasta fiind cea de-a doua scadere consecutiva a acestui indicator. Marfurile alimentare s-au scumpit in martie 2024 fata de martie 2023 cu 2,81%,…