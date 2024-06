Stiri pe aceeasi tema

Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost anul trecut de 36,1 ore, in medie, arata datele Eurostat.

- CNPP: Peste 420.000 de beneficiari de pensii prevazute de legi speciale. Romanii care primesc o indemnizație medie de 83 de lei CNPP: peste 420.000 de beneficiari de pensii și indemnizații prevazute de legi speciale, in luna aprilie. Un numar de 422.790 de persoane beneficiau, in luna aprilie 2024,…

- Un cutremur a avut loc in urma cu cateva minute, in Romania. A fost resimțit in mai multe orașe. Iata ce a transmis Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) și unde s-a produs seismul.

- Deși piața de mașini second hand a cunoscut turbulențe in ultimii ani, aceasta continua sa creasca. Inflația și creșterea ratelor dobanzilor au atras cumparatorii catre vehiculele second-hand.

- Pretul mediu pentru proprietatile rezidentiale a crescut cu aproape 8% la nivel national in primul trimestru din 2024, raportat la intervalul similar din 2023, pana la valoarea de 1.563 euro/mp util.

- SC APA CTTA SA ALBA informeaza consumatorii ca, in data de 09.04.2024, incepand cu ora 00:00, se vor efectua lucrari de cuplare a noii conducte de alimentare cu apa potabila DN 600, realizata prin proiectul major POIM, co-finanțat din fonduri europene. Pentru efectuarea acestor lucrari, se va intrerupe…

- Așa cum scriam și cu alta ocazie, toți romanii nascuți inainte de 1980, sunt cunoscuți sub titulatura de „Generația X”, iar specialiștii spun ca suntem foarte diferiți de cei numiți Mileniali. In acest context, specialiști vin și trag un semnal de alarma, privind schimbarea pe care sa o facem la sfarșitul…