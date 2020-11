Anchetele epidemiologice nu pot fi considerate surse de incredere, fiindca oamenii nu spun intotdeauna adevarul și se acopera unii pe alții pe modelul „eu nu te spun, tu nu ma spui”, spune vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologice, Emilian Popovici. Specialistul spune ca in ceea ce privește vaccinarea, avem o motivație in plus sa nu ne infectam, iar pentru asta trebuie sa știm exact unde se produc infecțiile. „In afara de locurile cunoscute – restaurante, baruri, cafenele, care momentan sunt inchise in Romania – exista posibilitatea de infectare in afara familiei, dar și in familie.…