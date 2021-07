Avertismentul meteorologilor: ne așteaptă temperaturi de peste 50 de grade Celsius Recordul absolut de temperatura inregistrat pana acum poate fi depașit in orice moment. Temperatura medie in Romania ar putea crește cu cateva grade Celsius in cea mai calda luna a anului, astfel incat, in anii urmatori, ne vom putea confrunta cu temperaturi de peste 50 de grade Celsius. ”Rezultatul experimentelor numerice au aratat ca temperaturi […] The post Avertismentul meteorologilor: ne așteapta temperaturi de peste 50 de grade Celsius appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța vreme calduroasa in perioada 12 – 25 iulie. Potrivit prognozei ANM, vor exista si perioade cu averse locale. Meteorologii anunța temperaturi maxime care vor depași 39 de grade in anumite regiuni. Vor fi și ploi de vara, dar de scurta durata. In Banat, vremea va fi caniculara in…

- Țarile nordice se confrunta in ultimele zile cu temperaturi anormal de mari. In locuri unde maximele rareori trec de 20 de grade, au fost inregistrate temperaturi-record, chiar și dincolo de Cercul Polar. In Laponia, duminica, s-a inregistrat cea mai calduroasa zi din ultimii 107 ani, termometrele ajungand…

- Orașul canadian care doborat recordul de temperatura din aceasta țara, de 49,5 grade Celsius, este inconjurat de trei incendii masive de vegetație, care inghit totul in cale. Climatologul Roxana Bojariu spune ca este vorba despre un val de caldura fara precedent, care era așteptat de specialiști abia…

- Valorile consumului national de energie in sezonul verii au atins cote maxime istorice miercuri, depasindu-le pe cele inregistrate vineri, 25 iunie, anunta Transelectrica intr-un comunicat de presa. Pe fondul conditiilor meteo caniculare, consumul mediu al zilei de miercuri a fost cu 132 de MW mai mare…

- Lytton, orașul din British Columbia care a atins cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Canada, 49 de grade Celsius a luat pur și simplu foc. Padurile s-au aprins, iar oamenii au fost evacuați de urgența. Martorii au relatat ingroziți pe rețelele de socializare ca focul s-a aprins dintr-o…

- Lytton, orașul din British Columbia care a atins cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Canada, 49 de grade Celsius a luat pur și simplu foc. Padurile s-au aprins, iar oamenii au fost evacuați de urgența. Martorii au relatat ingroziți pe rețelele de socializare ca foscul s-a aprons dintr-o…

- Este cod portocaliu de canicula in aproape toata țara. Valorile vor crește considerabil in urmatoarele zile, iar temperaturile resimțite vor ajunge chiar și la 45 de grade. Meteorologii spun ca de patru ani nu s-au mai inregistrat asemenea valori. Meteorologii ANM au emis doua avertizari, de tip cod…

- Meteorologii au actualizat, duminica, prognoza speciala emisa pentru Bucuresti, unde pana miercuri va ploua torențial, iar vremea va fi racoroasa. Marți dimineața, temperaturile vor scadea pana la 10 grade Celsius. Duminica, cerul va fi variabil in prima parte a zilei, apoi instabilitatea atmosferica…