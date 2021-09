Ministerul Afacerilor Externe a facut, in urma cu scurt timp, un anunț important privind romanii care urmeaza sa calatoreasca in Italia, caci transportul aerian se afla in greva naționala. In urma comunicatului din aceasta seara, reiese ca mai multe organizații sindicale au anunțat o greva la nivelul transportului aerian pe data de 24 septembrie.