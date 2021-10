Avertismentul economistului Mircea Coșea: Este foarte greu sa stopam inflația, utilitațile se vor scumpi in continuare Analistul economic Mircea Coșea trage un semnal de alarma și spune ca utilitațile se vor scumpi in continuare. Mai mult de atat, acesta a precizat ca importul de ulei și cartofi dezavantajeaza Romania. De asemenea, acesta a mai preciazat ca va fi foarte greu pentru a stopa inflația și ca momentan nu se vad elemente […] Citește Avertismentul economistului Mircea Coșea: Este foarte greu sa stopam inflația, utilitațile se vor scumpi in continuare in Alba24 .