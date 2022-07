Activitatea militara din Marea Neagra, in sudul Ucrainei, provoaca moartea in masa a delfinilor, avertizeaza ecologiștii.Delfinii iși pierd auzul și orientarea in apa. Cadavre de delfini fara rani vizibile au fost descoperite pe coasta Marii Negre de cand invazia rusa a Ucrainei a inceput la sfarșitul lunii februarie, a declarat pentru BBC News Ukraine, Ivan […] The post Avertismentul ecologiștilor: razboiul din Ucraina duce la moartea in masa a delfinilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .