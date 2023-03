Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Satu Mare impreuna cu Biroul pentru Protecția Animalelor reaminteste ca deținatorii de animale de companie au obligația de a steriliza, microcipa și vaccina animalele. DOAR prin sterilizare se evita inmulțirea necontrolata și gestațiile accidentale, scade riscul apariției tumorilor mamare/testiculare,…

- Amenzi duble pentru proprietarii care nu respecta condițiile de deținere a cainilor periculoși sau agresivi: Ce prevede proiectul Amenzi duble pentru proprietarii care nu respecta condițiile de deținere a cainilor periculoși sau agresivi: Ce prevede proiectul Romanii care au caini periculoși sau agresivi…

- O femeie din Oradea, proprietara a trei caini din rasa Amstaff, a fost sanctionata cu o amenda usturatoare de Politia Locala si de Politia pentru Protectia Animalelor, dupa ce patrupezii au scapat in strada si au atacat catelul unui vecin. Incidentul a fost semnalat duminica prin 112 si a fost redirectionat…

- Proprietarii de caini agresivi din Ștefanești, amenzi din partea poliției pentru nerespectarea legislației privind microciparea Polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu cei ai Biroului pentru Protecția Animalelor au desfașurat la data de 12 martie 2023 o…

- Cainii cu potențial agresiv din Botoșani, in atenția polițiștilor unei acțiuni In perioada 27-28 februarie, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, impreuna cu reprezentanți ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au organizat o acțiune pentru verificarea…

- In perioada 20 – 24 februarie a.c., politistii Biroului pentru Protectia Animalelor au executat o actiune privind verificarea respectarii conditiilor de sanatate si bunastare a exemplarelor canine din regimul cainilor periculoși sau agresivi, oferite spre comercializare prin intermediul site-urilor…

- In cursul anului 2022, la nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Maramureș au inregistrate și efectuate verificari in 173 de petiții si 57 de lucrari, ce au avut ca obiect incalcari a legislației in domeniul protecției animalelor, iar cu ocazia celor 261 de controale efectuate au…

- In perioada septembrie-decembrie 2022, lucratorii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul I.P.J. Mureș, au efectuat activitați de verificare a modului de gestionare a problematicii cainilor fara stapan de pe raza Județului Mureș, constatandu-se faptul ca pe raza acestuia funcționeaza un numar…