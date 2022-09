Avertismentul ANRE: urmează facturi pe 5 luni la energie electrică. Ce pot face consumatorii Unii consumatori pot primi, in perioada urmatoare, facturi la electricitate pe cinci luni, a atras atenția vicepreședinte ANRE Zoltan Nagy-Bege. Avertismentul a fost lansat, joi, la Conferința Naționala “Rezerve de energie pentru iarna și resurse de independența energetica” organizata de Antena 3 CNN și Jurnalul. „Avem un exemplu, un furnizor mare, nu o sa dau […] The post Avertismentul ANRE: urmeaza facturi pe 5 luni la energie electrica. Ce pot face consumatorii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unii consumatori pot primi, in perioada urmatoare, facturi la electricitate pe cinci luni, spune Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte ANRE la Conferința Naționala “Rezerve de energie pentru iarna și resurse de independența energetica” organizata de Antena 3 C

- Romanii care au in intretinere cel putin trei copii care merg la scoala vor beneficia de un pret mai mic la energia electrica, potrivit unui nou amendament adoptat la OUG pe energie. Aceste familii vor plati pentru un kilowatt 0,68 lei, adica tariful minim care exista, indiferent de consum.Pana acum,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a inceput mai multe controale, in urma creșterii numarului de reclamații inregistrate de la consumatori in ceea ce privește modul de calculare a facturilor la energie electrica. Potrivit ANPC, controalele comisarilor se deruleaza la furnizorii…

- Casa Poporului, a doua cea mai mare cladire administrativa din lume, are o factura la curent de un milion de lei. Ca sa se reduca din cheltuieli au fost incepute reabilitarile termice, iar instalatiile de iluminat au fost schimbate. In prezent, se afla in derulare un studiu de fezabilitate care analizeaza…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut, duminica, apel la populatie sa reduca risipa de energie electrica si afirma ca s-a discutat in Guvern despre un sistem de penalitati pentru cei care nu fac acest lucru, concomitent cu bonificatii acordate celor care economisesc. Ciuca a precizat ca, in prezent, nu exista…

- Primaria municipiului Hunedoara anunta ca a luat temporar unele masuri menite sa diminueze consumul de energie electrica. Astfel, va fi redus la jumatate numarul lampilor de iluminat conectate la reteaua publica, pe arterele importante, iar iluminatul va fi intrerupt total pe timpul nopții atat la sediile…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca salariul minim trebuie sa creasca in Romania, precizand ca vor fi facute cateva propuneri in acest sens in urmatoarea perioada. Marius Budai a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca exista certitudinea ca saptamana viitoare va fi prezentat noul pachet…

- Guvernul a emis o noua Ordonanța de Urgența prin care vrea sa modifice, din nou, facturile la energie electrica și gaze pe care urmeaza sa le primeasca romanii. Facturile la lumina si gaze pentru clientii casnici se schimba iar, dupa ce Guvernul a emis un act normativ care spune ca documentele trebuie…