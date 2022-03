Stiri pe aceeasi tema

Dupa isteria de la stațiile PECO, magazinele sunt urmatoarele pe lista. Rafturile se golesc de produsele alimentare „de baza": ulei, faina, orez, macaroane, conserve.

Este nebunie totala la toate stațiile de carburant din Romania! Cozi uriașe au aparut, dupa ce prețurile au explodat la benzinariile MOL. Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anunțat ca a discutat cu

Romania va intra pe harta marilor producatori de componente pentru baterii dupa ce a semnat un memorandum cu o companie care va construi o rafinarie de litiu, a anuntat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu, la un briefing de presa la Guvern.

Consiliul Județean Tulcea anunța populația ca in perioada urmatoare vor incepe exerciții de tragere cu muniție de razboi in poligonul Babadag, iar circulația in zona va fi restricționata. De asemenea, se menționeaza ca Unitatea Militara nu se face responsabila, daca cetațenii nu vor respecta interdicțiile

Premierul Nicolae Ciuca a spus, sambata, dupa șeința de Guvern, ca sumele cheltuite de statul roman de cand a inceput razboiul din Ucraina vor fi decantate ls Bruxelles

O parte din marile companii cu acționariat rusesc care opereaza in Romania au fost inspectate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului, spun surse guvernamentale.

Masurile din domeniul energiei discutate in Guvern sunt pe termen lung si sunt conforme Directivei europene adoptate la finalul anului, a declarat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu, inainte de sedinta Biroului Executiv al Partidului National Liberal.

- Danuț Pop, liderul PER, il critica pe președintele Klaus Iohannis pentru ca il susține pe ministrul Virgil Popescu in ciuda prostiilor pe care acesta le face. Partidul Ecologist Roman ofera doua soluții care ar genera scaderea prețurilor la facturi pentru romani și firme, variante care ar ajuta Romania…